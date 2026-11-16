L’Onu celebra la prima Giornata internazionale della Dieta Mediterranea

Designata 16 anni fa dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanita’, la Dieta Mediterranea torna all’Onu per la prima giornata internazionale dedicata a un modello alimentare e culturale condiviso all’insegna di tradizioni di cui la scienza ha dimostrato il potenziale di salvare vite e il pianeta. La Dieta Mediterranea e’ “uno stile di vita il cui valore trascende ampiamente i confini del bacino del Mediterraneo”, ha detto il Rappresentante Permanente italiano all’Onu Giorgio Marrapodi aprendo una tavola rotonda organizzata con le missioni di Libano e Grecia: “Per l’Italia, promuoverla e’ un omaggio alla nostra identità e, al contempo, un modo per incentivare la cooperazione internazionale per la salute e lo sviluppo sostenibile”. La ricorrenza e’ entrata per consenso nel calendario Onu lo scorso dicembre proprio su iniziativa dell’Italia: un riconoscimento che si e’ aggiunto a quello dell’Unesco che il 16 novembre 2010 (ecco il perche’ della scelta della data per la giornata internazionale) aveva iscritto nelle liste del patrimonio dell’umanità una messe di pratiche agricole, rispetto della biodiversità e rituali di convivialità trasmessi per generazioni. “Dobbiamo continuare a tutelare questo modello e trasmetterlo alle nuove generazioni, investendo nell’educazione alimentare e contrastando l’omologazione, i cibisintetici e ultra-processati”, ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Per Sara Roversi, presidente del Future Food Institute, la giornata internazionale e’ “un risultato del multilateralismo, che riconosce alle comunità la capacità di contribuire all’agenda globale. Oggi celebriamo un impegno comune e una responsabilità condivisa: tradurre la salvaguardia di questo patrimonio in politiche per la salute delle persone, la tutela della biodiversità e il futuro dei territori”. I benefici per la salute della Dieta mediterranea, che ha molte varianti regionali ma i medesimi principi fondamentali, sono noti da decenni grazie alle pionieristiche ricerche dell’americano Ancel Keys che negli anni ’60 ne documentò a Pollica nel Cilento gli effetti positivi contro le cardiopatie. “ll percorso parte da Pioppi, un borgo sul mare nel nostro comune, e dall’incontro tra la ricerca di Ancel e Margaret Keys e la vita quotidiana di una comunità”, ha detto il sindaco della cittadina campana Stefano Pisani: “Gli scienziati hanno studiato il rapporto fra alimentazione e salute; le persone hanno continuato a coltivare, pescare, cucinare e trasmettere quei saperi. È un’alleanza tra scienza, ricerca e comunità che continua anche attraverso il lavoro che stiamo portando avanti con universita’ italiane e internazionali sui legami tra Dieta Mediterranea, longevità e sostenibilità”. La missione dal Cilento proseguirà a New York fino al 19 novembre per proseguire la prossima settimana alla Fao di Roma. Domani intanto l’Italia, con Grecia, Bahrein e Danimarca, India, Kuwait, Panama e Portogallo, sponsorizzera’ una riunione informale del Consiglio di Sicurezza dedicata alla diplomazia alimentare e all’insicurezza alimentare provocata dai conflitti: di nuovo il tema del cibo al centro, come strumento di pace e cooperazione internazionale.