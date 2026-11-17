SOMMATINO. Il consigliere comunale Liborio Cravotta ha ufficializzato le proprie dimissioni, affidando a una lettera aperta ai concittadini e agli elettori le ragioni di una scelta maturata alla luce della delicata situazione politico-amministrativa che attraversa il Comune.

“In un contesto istituzionale che ha smesso di garantire le regole democratiche e il bene comune, fare un passo indietro è diventato l’unico modo per fare un passo avanti”, dichiara Cravotta, sottolineando come la permanenza in un Consiglio Comunale ormai svuotato delle proprie funzioni non rispecchi più il mandato ricevuto dagli elettori. Nel ripercorrere la propria esperienza amministrativa, il consigliere richiama l’impegno profuso per lo sviluppo economico del territorio, con particolare attenzione al rafforzamento dei legami con le comunità degli emigrati, per trasformare il loro attaccamento alla terra d’origine in investimenti, occupazione e nuove opportunità.

“Chi investe per amore della propria terra ha bisogno di istituzioni stabili e affidabili”, evidenzia Cravotta, che individua nella caduta dell’amministrazione e nell’arrivo del commissario l’occasione per una necessaria ripartenza, senza ricorrere a soluzioni politiche transitorie che rischierebbero di prolungare una fase ormai conclusa. Non manca un riferimento critico a quanti avrebbero già intrapreso scelte politiche affrettate, privilegiando nuovi posizionamenti rispetto alle reali esigenze della comunità.

Le dimissioni, tuttavia, non segnano un allontanamento dalla vita pubblica. “Oggi termina il mio mandato istituzionale, ma non il mio legame con Voi. Continuerò a esserci, come ho sempre fatto, da cittadino tra i cittadini, pronto a sostenere chiunque voglia investire sul futuro della nostra terra”. Infine, il ringraziamento ai cittadini per la fiducia ricevuta e un auspicio che racchiude il significato politico della sua scelta: “La parola torni presto alla democrazia e ai cittadini”.