CALTANISSETTA. Prosegue senza sosta l’impegno della Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per contrastare le storiche carenze di personale e garantire la continuità assistenziale nei presidi ospedalieri del territorio, con particolare attenzione all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Con deliberazione n. 1710 dell’11 novembre 2026, il Direttore Generale Dott. Salvatore Lucio Ficarra ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo Dirigente Medico nella disciplina di Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva, destinato proprio al nosocomio gelese.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo stante l’urgenza di coprire i posti vacanti, riguarda il Dott. Federico Bonomo. Collocato al 19° posto della graduatoria dei medici specializzandi approvata nel giugno 2025, il professionista ha comunicato il conseguimento del titolo di specializzazione il 9 novembre 2026, formalizzando contestualmente la propria disponibilità all’immissione in ruolo presso il P.O. di Gela. In base alla normativa vigente (art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001), il neo-assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, garantendo così stabilità al reparto.

L’operazione rientra nello scorrimento rapido delle graduatorie concorsuali messo in atto dall’U.O.C. Risorse Umane. Contestualmente, infatti, a seguito di una rinuncia per il P.O. “Sant’Elia” di Caltanissetta, l’Azienda ha provveduto a riorganizzare le assegnazioni destinando al capoluogo nisseno la Dott.ssa Valeria Gaudioso (che aveva indicato Caltanissetta come prima scelta) e assicurando a Gela l’ingresso immediato del Dott. Bonomo. Con questa nuova immissione in ruolo l’ASP di Caltanissetta comunica la piena copertura di tutti i posti della dotazione organica di medici di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva sia a Gela che a Caltanissetta. Un ulteriore tassello, quindi, nella strategia dell’ASP di Caltanissetta volta ad assumere personale strutturato per superare le ataviche difficoltà d’organico del “Vittorio Emanuele”, rafforzando l’offerta sanitaria specialistica ed endoscopica a beneficio dell’intera utenza del comprensorio di Gela.