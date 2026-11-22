(Adnkronos) – "Il mio più grande desiderio è quello, magari, di cercare di fare una famiglia, magari cercare di adottare un bambino. Ho una relazione, con quello che ho passato sono molto attenta. Ho paura a parlarne e di esporre l'altra persona. In passato sono stata molto amata ma ho amato più io, spero di trovare una stabilità". Valeria Marini, ospite a Verissimo nella puntata di oggi 22 novembre, risponde così alle domande di Silvia Toffanin. "Sono una stakanovista, a volte faccio rinunce. Mia sorella abita a un metro da me, possibile che ci vediamo solo a Natale? Mi sento prigioniera degli impegni, delle corse, dei viaggi. E' una prigione dorata perché spesso ho dovuto rinunciare a vedere le persone che amo. Vorrei ritagliarmi più tempo per me stessa, per il mio cuore e la mia anima. A livello sentimentale ho fatto scelte sbagliate e sono caduta in trappole. Ho avuto un annullamento alla Sacra Rota in 4 mesi" dopo il matrimonio con Giovanni Cottone. Nella vita sentimentale "salverei l'amore per Jimmy, una persona che ho incontrato qualche tempo fa. Siamo rimasti in buoni rapporti, anche con la sua mamma. Sono diventata amica della sua ex moglie. Con lui abbiamo avuto una storia passionale. Era sposato, siamo stati insieme diversi mesi e poi ho deciso di chiudere perché non c'era una situazione di serenità: ho sbagliato. E' una persona che mi ha toccato il cuore".

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