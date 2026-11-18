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Waymo ha annunciato martedì il ritiro dei propri robotaxi dalle autostrade statunitensi, in seguito ad alcuni incidenti che hanno spinto la California a vietare temporaneamente la circolazione dei suoi veicoli a guida autonoma sulle arterie a scorrimento veloce. La controllata di Alphabet, casa madre di Google, ha "limitato temporaneamente le operazioni in autostrada" negli Stati Uniti al fine di "valutare le (proprie) prestazioni", secondo quanto riferito da una portavoce. Oltre alla California, il provvedimento riguarda le città di Phoenix (Arizona), Miami (Florida) e Austin (Texas), dove Waymo operava con vetture autorizzate alla circolazione autostradale. Una decisione destinata ad alimentare il dibattito sui rischi legati alla diffusione dei robotaxi, che iniziano a essere esportati anche in Europa. Dallo scorso mercoledì, la California ha imposto uno stop temporaneo alle auto di Waymo. Il Department of Motor Vehicles ritiene che "le operazioni di Waymo in autostrada senza conducente rappresentino un pericolo imminente per la sicurezza pubblica", ha spiegato un portavoce dell'agenzia responsabile della sicurezza stradale nello Stato. Uno di questi episodi, ripreso su un'autostrada di San Francisco, è diventato virale la scorsa settimana: nelle immagini si vede una vettura Waymo sopraggiungere ad alta velocità e tentare di sorpassare due auto della polizia con i lampeggianti accesi per rallentare il traffico. Gli agenti stavano scortando un camion di cantiere che procedeva a passo d'uomo. Il taxi senza conducente ha prima cercato di superarli sulla sinistra, venendo bloccato dalla pattuglia di un agente, per poi tentare nuovamente il sorpasso sulla destra. La sospensione è stata motivata anche da altri incidenti analoghi. In uno di questi casi, "tre veicoli autonomi Waymo sono entrati in un'area di cantiere attiva e chiusa al traffico" su un'autostrada nei pressi di Burlingame, nella baia di San Francisco, ha precisato un portavoce del Dmv. Il divieto resterà in vigore finché Waymo non adotterà "misure correttive efficaci". Dal canto suo, Waymo ha sottolineato che gli episodi verificatisi sull'autostrada vicino a Burlingame "non hanno provocato né feriti né collisioni". L'azienda effettua attualmente mezzo milione di corse alla settimana e assicura che il tasso di incidenti gravi che coinvolgono i suoi veicoli è inferiore del 95% rispetto a quello registrato dagli automobilisti umani. Waymo sta testando i propri veicoli a Londra dal 2026 e punta a espandersi nel 2027 in Germania (Monaco di Baviera) e Spagna (Madrid).

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