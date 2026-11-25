VALLELUNJGA PRATAMENO – Una manifestazione Turistica ed Enogastronomica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare le attività produttive e il territorio è prevista per sabato prossimo 28 novembre 2026 ore 21 Piazza Europa; una serata da vivere insieme, tra profumi, gusto, tradizioni, artigianato, musica live, spettacoli, arte e artisti di strada. Sarà una passeggiata tra gli stand per scoprire le eccellenze del territorio, gustare i sapori della terra e a lasciarsi coinvolgere da un programma ricco di spettacoli e intrattenimento. Un’occasione perfetta per trascorrere una serata in compagnia, con amici e famiglia, e vivere la bellezza e l’ospitalità della comunità vallelunghese.