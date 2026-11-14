‘Tu si que vales’, oggi sabato 14 novembre: le anticipazioni e gli ospiti

(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 novembre, in prima serata su Canale5 Elisabetta Canalis, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara conducono un nuovo appuntamento con 'Tu Si Que Vales'. Lo show del sabato sera che celebra il talento in tutte le sue forme, performer provenienti da tutto il mondo e di tutte le età, danno vita a numeri originali e sorprendenti attraverso esibizioni spettacolari nelle discipline più diverse: dalla magia all’illusionismo, dalla giocoleria all’acrobatica, dallo sport alle arti estreme. A valutarli l’immancabile giuria composta da: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (presidente della giuria popolare). Imperdibile il momento della gara di lip sync dove i protagonisti si divertono a vestire i panni di grandi star della musica. A decretare il vincitore tra uno dei cinque giudici Belen Rodríguez.

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