(Adnkronos) – In collaborazione con Tineco La strategia progettuale di Tineco, sintetizzata nel motto "Clean Less, Live More", mira a ridurre il tempo e lo sforzo fisico richiesti dalla manutenzione domestica intervenendo sull'intero ciclo di utilizzo degli elettrodomestici. L'approccio si sviluppa lungo quattro direttrici operative: l'alleggerimento della fatica tramite l'assistenza basata sull'intelligenza artificiale e telai reclinabili fino a 180 gradi per raggiungere gli spazi sotto i mobili bassi; la gestione immediata dello sporco ostinato grazie a sensori ottici, aspirazione ad alta potenza e lavaggio continuo dei rulli con acqua pulita; l'automazione delle operazioni post-pulizia attraverso basi di ricarica che lavano e asciugano le spazzole ad alte temperature; infine, il supporto continuo all'utente con programmi di permuta, sostituzione e assistenza post-vendita. Attiva dal 1998 all'interno del gruppo ECOVACS e leader mondiale per volumi di vendita retail nel segmento wet & dry tra il 2022 e il 2025 secondo i dati Euromonitor International, l'azienda ha costruito questo ecosistema attraverso tappe tecnologiche precise. Dopo aver introdotto nel 2019 il sensore intelligente iLoop sulla gamma PURE ONE e averlo esteso l'anno seguente alle lavapavimenti senza fili FLOOR ONE, Tineco ha integrato il vapore nel 2022 con il modello S5 Steam. La capacità termica è poi cresciuta dai 140 gradi centigradi della tecnologia HyperSteam del 2023 fino ai 160 gradi raggiunti nel 2025 con i modelli S7 Stretch Steam e S9 Artist Steam Pro, dotati del sistema di pulizia costante del rullo MHCBS. L'ultimo salto evolutivo risale a IFA 2026 a Berlino, dove è stata svelata la FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, capace di portare l'elemento riscaldante interno a 230 gradi centigradi per erogare vapore a 99 gradi in venti secondi, abbinando l'azione termica alla rotazione inversa della spazzola ReverseScrub. Parallelamente allo sviluppo hardware, l'azienda ha avviato una finestra promozionale valida fino al 30 novembre sul proprio store digitale e su Amazon, dove è previsto un ulteriore sconto del sei percento utilizzando il codice TINECOBFIT. L'iniziativa coinvolge cinque dispositivi del catalogo: la lavapavimenti FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, dotata di sistema anti-groviglio DualBlock e telaio piatto a 180 gradi, la FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro con ciclo automatico di asciugatura FlashDry e la top di gamma FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam da 25.000 Pascal di aspirazione. Completano la selezione l'aspirapolvere senza fili PURE ONE S50 Pro Pet, equipaggiato con luce verde grandangolare a 120 gradi per individuare la polvere sottile, e il pulitore per tessuti CARPET ONE Spot DualHeat, pensato per divani, tappeti e interni d'auto grazie alla combinazione tra acqua calda a 70 gradi, vapore a 100 gradi, potenza aspirante da 17 kPa e asciugatura FlipDry.

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