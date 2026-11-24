Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento , in contrada Consolida, dove una donna di 35 anni ha iniziato a riprendere con lo smartphone il personale sanitario durante una visita. La situazione è rapidamente degenerata dopo l’invito del medico di turno a interrompere la registrazione.

La donna si era presentata nella struttura sostenendo di aver subito un’aggressione e chiedendo di essere sottoposta a una valutazione clinica. Durante le fasi di controllo, mentre si trovava nella sala visite, ha impugnato il cellulare e azionato la videocamera, iniziando a filmare gli operatori presenti.

La reazione dopo il divieto di ripresa

Il medico ha espresso la propria contrarietà a essere ripresa e ha rivolto alla paziente un fermo invito a interrompere le immagini. Il richiamo, però, ha provocato la reazione della 35enne , che ha iniziato a urlare e protestare. Le intemperanze finite hanno per creare disagi all’attività del reparto, rimasta paralizzata per diversi minuti .

Per riportare la situazione alla normalità è stato necessario l’intervento della vigilanza interna e delle forze dell’ordine. Agenti e militari hanno raggiunto il pronto soccorso e sono riusciti a ricondurre la donna alla calma, consentendo la ripresa delle normali attività assistenziali.

La manipolazione della protesi

Ai presenti, la donna avrebbe poi spiegato di aver deciso di filmare perché non nutriva fiducia nei medici della struttura. Il suo comportamento ha così richiesto l’intervento congiunto degli addetti alla sicurezza e delle forze dell’ordine, dopo aver coinvolto personale sanitario e pazienti presenti nell’area del pronto soccorso.