In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani, mercoledì 25 novembre 2026, la città di San Cataldo si stringe attorno a un percorso corale di sensibilizzazione, memoria e impegno civile intitolato “Come Nefertiti: la vera bellezza è la libertà!”. Promossa dall’Amministrazione Comunale — guidata dal Sindaco Avv. Gioacchino Comparato e dall’Assessore alla Cultura e all’Organizzazione degli Eventi Culturali Dott.ssa Marianna Guttilla — la manifestazione chiama a raccolta studenti, associazioni, autorità e cittadini in un momento condiviso di riflessione e partecipazione attiva.

Il pomeriggio si aprirà alle 18:45 con il raduno dei partecipanti in Piazza degli Eroi, presso il Monumento. Alle 19:00 prenderà il via la “Passeggiata Arrabbiata”, un corteo rumoroso e simbolico che attraverserà la città fino a raggiungere Piazza Papa Giovanni XXIII, nello spiazzo antistante il Palazzo Comunale. Per far sentire forte la propria voce contro i femminicidi e ogni forma di violenza di genere, chi prenderà parte alla marcia è invitato a portare con sé oggetti capaci di fare rumore — come fischietti, campanacci o mazzi di chiavi — per trasformare lo sdegno in una presenza visibile e collettiva.

Una volta arrivati in Piazza Papa Giovanni XXIII, la serata proseguirà alternando parole, gesti simbolici e linguaggi artistici. Dopo i saluti istituzionali, il pubblico potrà assistere al monologo “Fino all’Ultimo Silenzio”, interpretato da Andrea Zimarmani, a cui seguirà una riflessione tematica affidata ad Anna Naro e Alice Dell’Utri Vizzini. Il corteo si raccoglierà quindi in un momento particolarmente toccante con la deposizione di un mazzo di fiori sulla Panchina Rossa, seguita da un breve momento coreografico curato dalle scuole di ballo per ricordare le vittime e guardare a un futuro libero dalla violenza. La giornata si concluderà nella Sala Comunale “Paolo Borsellino” con un momento musicale eseguito dalle studentesse delle classi di pianoforte, flauto, oboe e chitarra del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta.

L’Amministrazione Comunale rivolge un invito aperto a tutta la cittadinanza affinché partecipi numerosa, condividendo una serata dedicata al rispetto, alla libertà e alla difesa dei diritti delle donne.