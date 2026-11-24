A Catania la polizia di Stato ha denunciato per procurato allarme quattro giovani che avevano pubblicato immagini con armi su un social network. In particolare, gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale di Catania, a seguito della disamina dei contenuti pubblicati on line, hanno individuato alcuni post in cui dei giovani ragazzi impugnavano un fucile mitragliatore e altri nei quali il titolare del profilo era ritratto in compagnia di un altro individuo che impugnava una pistola. I successivi approfondimenti eseguiti dalla Digos e dalla Polizia Postale hanno portato all’identificazione di tre tunisini, di 19, 20 e 23 anni.Alla luce delle evidenze acquisite, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni presso gli indirizzi di residenza dei tre, al fine di verificare il reale possesso delle armi ritratte nei post. Le perquisizioni sono state estese anche a un quarto soggetto, un tunisino ventiseienne, che da attività info-investigativa espletata dalla Digos avrebbe potuto detenere le suddette armi. Nell’abitazione di quest’ultimo è stato rinvenuto un fucile mitragliatore del tipo “softair” di colore nero con un caricatore di colore sabbia, privo del tappo rosso. Sia l’appartamento che il mitragliatore sono risultati essere gli stessi ritratti nelle foto pubblicate sui social Tutti i giovani sono stati denunciati per il reato di procurato allarme, in concorso tra loro. Dagli accertamenti è, inoltre, emerso che uno dei quattro era irregolare sul territorio nazionale, in quanto era stata respinta l’istanza da lui presentata per ottenere il permesso di soggiorno per protezione internazionale. Sono state, pertanto, attivate le procedure di espulsione. (LaPresse)