La Stazione dei Carabinieri di Gualtieri ha un nuovo comandante. Si è insediata ufficializzare il maresciallo Giorgia Augusta Giarrizzo , che assume per la prima volta il comando di un presidio dell’Arma. La nomina segna il passaggio di consegne con il maresciallo capo Roberto Andaloro, trasferito al nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di Reggio Emilia.

Il percorso nell’Arma

Originaria di Niscemi, in provincia di Caltanissetta , e venticinquenne , Giarrizzo ha conseguito la maturità scientifica con il voto di 100/100. Il 4 novembre 2021 è entrato nell’Arma dei Carabinieri e, dal 2021 al 2024, ha frequentato l’11° Corso triennale alla Scuola marescialli e brigadieri di Firenze.

Al termine del percorso formativo ha conseguito la laurea in Scienze giuridiche della sicurezza con il voto di 110 e lode . Una preparazione accademica che si è affiancata all’addestramento militare e che ha preceduto il primo incarico operativo nella provincia di Reggio Emilia.

L’esperienza nella Bassa reggiana

Dal 2024 al 2026 il maresciallo Giarrizzo ha prestato servizio alla Stazione Carabinieri di Guastalla , con le funzioni di addetto e sottordine. Nel corso del biennio ha maturato esperienza diretta nel presidio della Bassa reggiana, arrivando a svolgere anche funzioni vicarie in assenza del titolare.

Il servizio svolto a Guastalla le ha permesso di conoscere il territorio e le dinamiche della comunità locale, oltre a sviluppare competenze nel coordinamento delle attività della stazione. È su questa esperienza che si basa ora il nuovo incarico a Gualtieri, dove sarà chiamata a dirigere il presidio dell’Arma ea rapportarsi con cittadini e istituzioni locali.

Il nuovo comandante è già pienamente operativo. Tra i compiti della stazione rientrano la prevenzione, il controllo del territorio e la tutela della sicurezza e della legalità. Il cambio al vertice garantisce continuità alle attività del presidio, mentre il maresciallo capo Andaloro proseguirà il proprio percorso professionale nel nucleo investigativo provinciale di Reggio Emilia.