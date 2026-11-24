Studenti impegnati nei laboratori su ricerca e biodiversità zootecnica; in vetrina le eccellenze e i prodotti dell’azienda agricola scolastica – MUSSOMELI – L’indirizzo Agrario dell’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli ha partecipato con successo alla tredicesima edizione di SiciliAlleva, la mostra-mercato dedicata alla biodiversità zootecnica e vegetale tenutasi presso il Campo Boario di Alia dal 20 al 22 novembre 2026. Una presenza fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Alessandra Camerota, che alla guida del “Virgilio” promuove incessantemente attività formative sul campo, incentivando la partecipazione degli studenti a ﬁere di settore e convegni per creare un ponte concreto tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro. A suggellare l’eccellente partecipazione dell’istituto, l’Amministrazione Comunale ha consegnato una targa di riconoscimento agli alunni e ai docenti dell’Agrario di Mussomeli, complimentandosi calorosamente per l’elevato valore dell’offerta didattica presentata alla fiera. L’amministrazione ha voluto premiarne il valore formativo e rendere omaggio alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Alessandra Camerota, sia per la pluralità e l’efficienza dei laboratori attivi nella scuola, sia per gli ambiziosi progetti strategici in fase di sviluppo per il potenziamento dell’azienda agro-didattica. Durante le giornate della manifestazione, gli alunni hanno preso parte attivamente ai laboratori formativi e ai dibattiti incentrati sulla ricerca e sulla sperimentazione sulle razze autoctone siciliane, confrontandosi direttamente con esperti, ricercatori, allevatori e operatori del comparto primario Ad arricchire lo spazio espositivo e a confermare l’alto livello della preparazione pratica degli studenti, i visitatori hanno inoltre avuto modo di degustare e apprezzare i prodotti dell’azienda agricola dell’istituto, testimonianza diretta della qualità delle ﬁliere didattiche del “Virgilio”.