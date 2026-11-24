“Aumentare il numero delle giornate lavorative del comparto dei lavoratori forestali per liberarli dal ‘cappio’ delle promesse elettorali e per potenziare i servizi di prevenzione e contrasto degli incendi nei mesi estivi”. È la proposta che il gruppo parlamentare del Pd all’Ars ha avanzato, in commissione Attività produttive ed in commissione Bilancio, nell’ambito dell’esame della finanziaria regionale. Ne hanno discusso questa mattina a Palazzo dei Normanni il capogruppo Michele Catanzaro e i rappresentanti sindacali di categoria Tonino Russo (Flai-Cgil) Adolfo Scotti (Fai-Cisl) e Enzo Savarino (Uila-Uil). “Sosterremo questa proposta in commissione e in aula – aggiunge Catanzaro – con lo stanziamento di somme aggiuntive rispetto a quelle già individuate dal governo, sia gli attuali ‘settantunisti’ che i ‘centounisti’ arriverebbero a 156 giornate, mentre i ‘centocinquantunisti’ arriverebbero a 179 giornate. Si tratta a nostro parere di un passaggio necessario per una categoria che non può rimanere di anno in anno in attesa di promesse da parte della classe politica, servono certezze per liberare i lavoratori dal ‘ricatto elettorale’ e per potenziare un bacino importantissimo per la tutela e la salvaguardia del territorio”. (Com/Sac/Dire)