Guido Del Popolo è il nuovo portavoce provinciale di Sud chiama Nord a Caltanissetta. L’incarico affidato da Cateno De Luca all’assessore comunale al Bilancio e al Patrimonio è stato deciso ieri, nell’ambito dell’assemblea organizzativa di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, svoltasi a Palermo alla presenza di oltre mille persone provenienti da ogni angolo della Sicilia. Un appuntamento che il leader del movimento ha definito «la carica dei mille».

La nomina arriva a una settimana dall’adesione a Sud chiama Nord del sindaco Walter Tesauro, degli assessori Guido Del Popolo e Calogero Adornetto e di alcuni consiglieri comunali.

A dare notizia del nuovo incarico è stato lo stesso Del Popolo attraverso un intervento sul proprio profilo Facebook.

«Un grazie di cuore a Cateno De Luca per la fiducia e per avermi affidato il ruolo di portavoce provinciale di Caltanissetta. Accolgo questa responsabilità con grande orgoglio, entusiasmo e tanta voglia di fare. Per me non è soltanto un incarico, ma una sfida da affrontare con determinazione, mettendo al centro la nostra provincia, le sue potenzialità e soprattutto le sue persone».

Del Popolo ha quindi sottolineato la necessità di valorizzare le risorse e le competenze del territorio nisseno.

«Caltanissetta e il suo territorio meritano di tornare protagonisti. Abbiamo energie, competenze e risorse umane straordinarie. Dobbiamo crederci, fare squadra e trasformare le idee in azioni concrete».

«Voglio essere una voce presente, un punto di riferimento e soprattutto uno stimolo per chi non si rassegna e vuole costruire un futuro diverso per la nostra terra. È il momento di alzare la testa, ritrovare l’orgoglio di appartenenza e far sentire forte la voce della nostra provincia! Insieme possiamo fare la differenza. Avanti tutta!», ha concluso Del Popolo.

La nomina si inserisce nel percorso di organizzazione e radicamento territoriale di Sud chiama Nord nella provincia di Caltanissetta, anche in vista delle elezioni regionali del 2027.