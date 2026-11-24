Il governo Schifani, nel disegno di legge di Stabilità, approvato lo scorso 10 novembre dalla giunta regionale e ora all’esame delle commissioni di merito dell’Ars, ha previsto un fondo da 30 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per potenziare la riqualificazione degli spazi destinati agli studenti. La misura, rivolta agli atenei statali e non statali legalmente riconosciuti con sede operativa nell’Isola, destina 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e prevede l’abbattimento dell’80 per cento della quota interessi dei mutui contratti dalle università con gli istituti di credito dal 1 gennaio 2027.«L’obiettivo – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano – è consentire alle università di programmare e realizzare interventi strutturali importanti, riducendo il peso degli interessi sui finanziamenti bancari e favorendo così il miglioramento della qualità degli ambienti e dei servizi offerti alla comunità studentesca. Il governo Schifani in tal modo rafforza il proprio impegno per il sistema accademico dell’Isola così da renderlo più moderno, sicuro, accessibile e competitivo. Di fatto, investendo in edilizia, puntiamo a migliorare non solo la qualità della vita e le opportunità per gli studenti, ma soprattutto la capacità degli atenei di essere motori di crescita e sviluppo».Gli investimenti potranno riguardare la realizzazione, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione di immobili per laboratori didattici, biblioteche, sale studio e servizi di supporto agli studenti. Saranno inoltre finanziabili interventi di riqualificazione degli spazi di aggregazione, degli impianti sportivi universitari e delle aree verdi, e opere di prevenzione degli incendi, mitigazione del rischio sismico, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche e digitalizzazione delle strutture.Il soggetto attuatore della misura sarà Irfis-FinSicilia, che dovrà emanare l’apposito avviso pubblico entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sulla base degli indirizzi degli assessorati regionali competenti per l’Istruzione e la formazione professionale e per l’Economia.