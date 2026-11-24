In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta ribadisce l’impegno sul fronte della prevenzione culturale e del sostegno alle nuove generazioni, valorizzando il ruolo degli spazi di aggregazione e supporto attivati sul territorio.

Un’attenzione particolare al mondo giovanile e alla prevenzione educativa viene evidenziata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, che valorizza il ruolo degli spazi di aggregazione e supporto attivati in città anche in correlazione alla necessità di contrastare la violenza di genere.

«Il 25 novembre non può restare una semplice ricorrenza sul calendario, ma deve rappresentare un richiamo concreto alla responsabilità collettiva e all’azione quotidiana – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Ermanno Pasqualino.

Il contrasto alla violenza contro le donne parte dalla prevenzione culturale e dal lavoro profondo sui giovani: per questo stiamo puntando con decisione sull’educazione affettiva e relazionale, affinché ragazze e ragazzi imparino fin da giovanissimi a costruire rapporti basati sul rispetto reciproco, sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro, sapendo individuare e rifiutare ogni forma di possesso, prevaricazione o controllo.

A Caltanissetta abbiamo voluto tradurre questa visione in un presidio concreto e vivo come il progetto DesTEENazione – Desideri in Azione: lo spazio multifunzionale di via Cittadella, rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 21 anni e alle loro famiglie, non è soltanto un luogo di aggregazione, ma un vero laboratorio educativo e psicologico in cui promuovere competenze affettive e relazionali sane, accompagnando gli adolescenti nella crescita e intercettando sul nascere eventuali fragilità o disagi.

Tuttavia, nessuna azione può essere davvero efficace se resta isolata: sulla prevenzione è fondamentale lavorare sempre di più in rete, unendo le forze tra istituzioni, terzo settore, scuole e cittadini attivi, proprio come avviene nel modello di co-progettazione territoriale che sostiene DesTEENazione. Accanto ai percorsi con i giovani, prosegue inoltre il nostro impegno per rafforzare il sistema territoriale di accoglienza, tutela e supporto dedicato alle donne che subiscono violenza, offrendo loro vicinanza reale e strumenti concreti per riconquistare la propria libertà e autonomia. Nessuna donna deve sentirsi sola e nessuna comunità può voltarsi dall’altra parte».

Proprio nello spazio multifunzionale di esperienza di “DesTEENazione, sito invia Cittadella, i coordinatori, insieme ai referenti della linea 3, hanno organizzato per giovedì 26 novembre, a partire dalle ore 10:00, un incontro con la Polizia di Stato sul tema della violenza sulle donne (locandina).

Il programma dell’iniziativa prevede:

· Accoglienza e saluti istituzionali: interverranno il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, l’Assessore alle Politiche Sociali, Ermanno Pasqualino, i coordinatori Giancarlo Tirendi, Francesco Lombardo e Miriam Fiorenza, insieme alle referenti della Linea 3 (Spazio “DesTEENazione”) Maria Elisa Ingala e Laura Belsegno.

· Interventi:

o L’Ispettore Superiore della Polizia di Stato, Nadia Lumia, approfondirà gli interventi legislativi diretti a contrastare la violenza di genere, gli strumenti che anticipano la tutela della vittima e le prassi operative e i protocolli di intervento della Polizia di Stato.

o La psicologa Maria Giusi Cannio terrà una relazione dal titolo “Dietro un ti amo: capire il controllo, la manipolazione e la violenza”.

o Gli studenti degli istituti scolastici I.I.S.S. “S. Mottura” e I.T.E. “G. Petronio” presenteranno i lavori di gruppo “La linea del confine”, dedicati a distinguere i comportamenti di una relazione sana da quelli di una relazione tossica.

· Dibattito e chiusura: spazio alla discussione “La Scatola delle Domande Anonime”, con la lettura pubblica dei biglietti inseriti dagli studenti nelle scatole allestite presso le scuole partecipanti e le risposte congiunte dei relatori per sciogliere dubbi, paure e curiosità sia sul piano legale e procedurale sia su quello psicologico e relazionale.

Per la serata del 25 novembre, inoltre, su istanza della Consulta comunale femminile di Caltanissetta, una facciata di Palazzo del Carmine sarà illuminata con una proiezione di luce rossa, colore simbolo della lotta contro ogni forma di violenza di genere.