MARIANOPOLI. Il gruppo consiliare di minoranza, con il consigliere Calogero Vaccaro, tramite interrogazione, ha chiesto al sindaco Salvatore Noto se la piazzola per gli atterraggi è operativa o meno. “Nel 2019 il sindaco parlava già di illuminazione per gli atterraggi notturni. A oltre sette anni da quell’annuncio, il consigliere Calogero Vaccaro, anche per conto del gruppo di opposizione Forza Democratica Marianopoli, chiede al Comune di rispondere a una domanda concreta. Se oggi ci fosse un’emergenza sanitaria, l’elicottero potrebbe atterrare sulla piazzola comunale? Negli atti esaminati dal consigliere si leggono le date dei due affidamenti e gli importi impegnati. Manca un atto che documenti la messa in esercizio.

Il 30 luglio 2019, in Consiglio comunale, il sindaco Salvatore Noto riferì che la progettazione era già stata svolta. Il sito indicato era lo spiazzale di Portella del Vento, poco prima dell’uscita del paese. A suo dire, il SEUS aveva segnalato un solo ostacolo, un cavo elettrico, ed Enel si era detta disponibile a spostarlo. Dopo lo spostamento sarebbero partiti i lavori per la segnaletica a terra e l’illuminazione notturna. Nell’interrogazione del 23 novembre 2026, Vaccaro chiede di vedere il progetto, gli atti dei sopralluoghi e la corrispondenza con SEUS ed Enel. Che seguito ebbe quell’annuncio e con quale atto fu scelto un altro sito?

Il progetto votato dai cittadini nel 2023, attraverso la democrazia partecipata, collocava infatti la piazzola a valle del campo sportivo, sotto gli spogliatoi. Prima del voto, i consiglieri di opposizione avevano segnalato la presenza di due linee elettriche aeree e di una cabina di trasformazione su palo. Vaccaro chiede quali verifiche siano state svolte su quelle interferenze e come i progetti abbiano tenuto conto delle condizioni idrogeologiche dell’area.

Prima i lavori, poi un altro progetto da 99 mila euro. Nel dicembre 2023 il Comune affidò i primi lavori alla ditta Sansone Ferdinando, impegnando 14.720,61 euro IVA compresa. Nell’ottobre 2025 la Giunta approvò un secondo progetto, da 99.000 euro, per lavori nell’area di quella che la delibera chiamava già «esistente Elisuperficie». Il 23 dicembre dello stesso anno il Comune affidò anche questi lavori alla stessa ditta, con un impegno di 75.481,52 euro IVA compresa.

In tutto, 90.202,13 euro impegnati a favore dell’impresa. L’interrogazione chiede di sapere quanto sia stato effettivamente pagato, quali opere siano state realizzate con il primo appalto e quali esigenze abbiano richiesto il secondo. Negli atti del 2025 c’è anche una data da chiarire. Per la validazione del progetto esecutivo, la delibera di Giunta riporta il 1° ottobre, mentre la determina di affidamento indica il 15 luglio. Vaccaro chiede i verbali per accertare a quali elaborati si riferiscano le due date. Al sindaco viene chiesta una risposta scritta, accompagnata dagli atti. Se la piazzola è operativa, il Comune indichi da quando, con quali limitazioni e se risultino atterraggi di prova o interventi di soccorso. Se deve ancora entrare in esercizio, dica che cosa manca, chi deve provvedere e quando Marianopoli potrà contare sulla piazzola per un’emergenza sanitaria”.