Svolta internazionale per l’Aeroporto di Palermo con 33 nuove rotte

PALERMO (ITALPRESS) – Trentatré nuove rotte attivate nell’ultimo anno da diverse compagnie, un network sempre più internazionale e una stagione invernale senza precedenti. L’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino accelera il proprio percorso di crescita, consolidando una strategia di sviluppo fondata sull’apertura di nuovi mercati, sul rafforzamento delle relazioni internazionali e sulla progressiva destagionalizzazione dei flussi turistici. Il rafforzamento del network si inserisce nella strategia di sviluppo internazionale promossa dall’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, attraverso un’intensificazione delle relazioni con le compagnie aeree, l’individuazione di mercati ad alto potenziale e lo sviluppo di nuove interlocuzioni economiche e istituzionali a livello internazionale. Un approccio che punta a superare la tradizionale funzione aeroportuale, trasformando la connettività in uno strumento di promozione del territorio, attrazione di investimenti e rafforzamento delle relazioni internazionali della Sicilia. Tra le principali novità figurano Dortmund, Praga, Sofia, Tirana, Varsavia Modlin, Barcellona, Marrakech, Sharm el Sheikh e Tel Aviv, destinazioni che ampliano significativamente la presenza dello scalo nei mercati dell’Europa centro-orientale, del Mediterraneo e del Nord Africa.Particolare rilievo assume anche il prolungamento del collegamento intercontinentale con New York fino al 17 dicembre, a conferma delle potenzialità del mercato nordamericano. L’apertura di nuovi collegamenti rappresenta inoltre un’opportunità per sviluppare iniziative di cooperazione internazionale, favorire gli scambi imprenditoriali e valorizzare le relazioni storiche e culturali tra la Sicilia e i nuovi Paesi collegati.

I risultati dei primi dieci mesi del 2026 confermano l’efficacia del percorso di sviluppo intrapreso. Il mese di ottobre si è chiuso con 1.027.721 passeggeri (+16,87%) e 6730 voli (+20,01%). Da gennaio a ottobre, il traffico complessivo ha raggiunto 9,2 milioni di passeggeri (+15,33%), con 60.256 movimenti aerei (+13,3%). Particolarmente significativa è la crescita del traffico internazionale, che ha raggiunto 3.694.084 passeggeri, in aumento del 33%, arrivando a rappresentare il 40% del traffico complessivo dello scalo. Anche il segmento domestico registra un andamento positivo (+5,66%). Tra i mercati internazionali più dinamici figurano Polonia (+134,72%), Regno Unito (+33,28%), Germania (+24%), Spagna (+13,01%) e Francia (+3,81%). Positivo anche l’andamento del collegamento con New York (+8,12%). Sul fronte nazionale, Roma Fiumicino e l’area milanese si confermano i principali mercati di riferimento, rappresentando complessivamente oltre il 44% delle frequenze settimanali domestiche.

“Le 33 nuove rotte attivate nell’ultimo anno rappresentano il risultato più concreto della strategia di sviluppo internazionale che ho voluto imprimere all’aeroporto di Palermo – ha detto Battisti – Una strategia che punta a riposizionare lo scalo sui mercati internazionali, creando nuove opportunità di crescita per l’intero sistema economico e turistico della Sicilia. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per costruire nuove relazioni con le compagnie aeree, aprire mercati fino a oggi poco presidiati e sviluppare interlocuzioni internazionali capaci di generare opportunità anche sul piano economico, imprenditoriale e istituzionale. La nostra ambizione è passare da un aeroporto che intercetta la domanda di mobilità a un aeroporto che contribuisce attivamente a generarla, promuovendo nuove destinazioni, favorendo gli scambi commerciali e creando le condizioni per attrarre nuovi flussi turistici e investimenti. L’espansione verso l’Europa centro-orientale, il Mediterraneo, il Nord Africa e il rafforzamento dei collegamenti intercontinentali rispondono a questa precisa visione. Ogni nuova rotta non è soltanto un collegamento aggiuntivo, ma una porta che si apre verso nuovi mercati, nuove relazioni e nuove prospettive di sviluppo. Il nostro obiettivo non è semplicemente raggiungere il traguardo dei 10 milioni di passeggeri, ma costruire le condizioni per una crescita duratura, sostenibile e sempre più internazionale. Vogliamo che Palermo non sia soltanto una destinazione da raggiungere, ma un punto di riferimento nelle nuove geografie della mobilità, del turismo e delle relazioni economiche nel Mediterraneo”.

La strategia di ampliamento del network proseguirà anche nella prossima stagione estiva, con ulteriori opportunità di sviluppo dei collegamenti nazionali e internazionali. Tra le prime novità annunciate figurano il collegamento per Napoli operato da Wizz Air a partire da marzo e la nuova rotta per Bolzano, servita da SkyAlps dal mese di maggio.

– foto ufficio stampa Gesap –

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