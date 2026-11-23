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Jannik Sinner è volato in Finlandia, dopo i consulti degli ultimi giorni, ed ha deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico al ginocchio destro che lo tormenta ormai da diversi mesi. Il campione azzurro sarà operato dal chirurgo Lasse Lempainen, ortopedico e uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari con l’intervento che si svolgerà a Turku. I tempi di recupero stimati sono di 3/4 mesi, con Sinner che sarà con ogni probabilità costretto a saltare anche lo Slam australiano. Quindi tra la scelta di proseguire la riabilitazione e operarsi alla bandelletta ileotibiale ha prevalso la seconda strada.

Si allungano così i tempi di recupero inizialmente stimati con Sinner che è ormai fermo dal 12 luglio, quando ha battuto Alexander Zverev nella finale di Wimbledon. Il fastidio è poi comparso alla ripresa degli allenamenti, a fine luglio a Montecarlo, per poi fermarsi per una serie di consulti e terapie dal J Medical di Torino, alle visite con Alberto Zangrillo al San Raffaele, e il consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Cottet. Dopo aver saltato gli us Open, l'ex numero uno del mondo salterà anche gli Australian Open.

Il problema al ginocchio è arrivato dopo il trionfo di Wimbledon, ma non è stata la prima avvisaglia visto che anche in seguito al clamoroso stop al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dello Slam parigino a maggio, in una partita che sembrava ormai vinta (con due set di vantaggio e match in controllo totale), si era accesa la spia. Poi il caldo e una crisi. Quanto visto a Parigi era già successo in tornei del Grande Slam, perché Sinner ha spesso dovuto fare i conti con il caldo e problemi fisici in campo. Una delle immagini più vive, in questo senso, risale alla sfida degli Australian Open 2025 contro Holger Rune. Volto nascosto dall'asciugamano, tremore (preoccupante) delle mani e problemi di stomaco, poi risolti al quarto set con vittoria. A Wimbledon, nel 2024, Sinner aveva accusato invece problemi contro Daniil Medvedev all’inizio del terzo set, con un medical time-out per fronteggiare vertigini, gambe pesanti e difficoltà a restare in piedi. Jannik, quella volta, continuò ma perse al quinto set contro il russo. Andando indietro, si chiuse prima del tempo anche l'avventura al Roland Garros 2022 contro Andrey Rublev. Quel giorno niente caldo, ma un infortunio al ginocchio. Sinner è costretto a ritirarsi dagli Us Open 2026, rinunciando a un torneo come già visto in altre occasioni per motivi (e in contesti diversi). Andando ancora più indietro, la prima volta era accaduto a Vienna nel 2020, quando Sinner si era infortunato dopo appena nove minuti degli ottavi contro Rublev per una vescica al piede. Poi a Miami nel 2022, ancora per un problema di vesciche. Sempre nel 2022, a Sofia, Sinner fu costretto al ritiro dopo una caduta nel corso della semifinale contro Holger Rune, per un infortunio alla caviglia destra. E poi Halle 2023, altro forfait per un problema fisico (stavolta di natura muscolare) nel quarto di finale contro Bublik. Nel 2024 l'anca è stato il problema più importante con un'infiammazione che lo costrinse a ritirarsi dal torneo di Madrid e a saltare gli Internazionali d'Italia a Roma. In tempi più recenti, il ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025 contro Alcaraz, dopo soli 5 game.

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