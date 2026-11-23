Oltre dieci tonnellate di prodotti ittici sequestrati e sanzioni per oltre 10.000 euro: questi i risultati di una vasta operazione di controllo della filiera ittica portata a termine dai militari della guardia costiera di Catania, avviata per la verifica della legale immissione in commercio di prodotti della pesca e dei connessi aspetti legati tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare è stata. Le ispezioni, condotte in varie zone dell’hinterland Catanese, ha permesso di individuare, presso alcuni operatori ittici e piattaforme logistiche all’ingrosso, oltre dieci tonnellate di prodotti, prevalentemente congelati e d’importazione, risultati scaduti da tempo e non idonei al consumo umano. Si tratta di merluzzi, pesce persico, seppie, razze e brotule. Il sequestro, in alcuni casi privo di informazioni obbligatorie idonee ad attestarne la corretta etichettatura, ha scongiurato il potenziale pericolo che il prodotto fosse immesso in commercio o nel circuito della somministrazione dei prodotti ittici. L’intervento è stato coordinato dal Centro controllo area pesca (Ccap) della Direzione marittima guardia costiera di Catania. Nel corso delle diverse ispezioni effettuate presso centri di stoccaggio e distribuzione all’ingrosso del territorio etneo, gli ispettori pesca della guardia costiera – assieme al personale medico veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, hanno riscontrato irregolarità nei documenti e di carattere igienico-sanitario riguardanti i prodotti ittici detenuti presso i depositi delle attività commerciali sottoposte a visita. Nello specifico, all’interno delle celle frigo delle strutture, sono state rinvenute ingenti partite di pesce congelato e lavorato, prevalentemente d’importazione, con data di scadenza e termine minimo di conservazione ampiamente superati. I medici veterinari dell’Asp di Catania hanno dichiarato i prodotti sequestrati “non idonei” al consumo umano. (Com/Sac/Dire)