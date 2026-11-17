Attimi di preoccupazione per un imprenditore veneto atterrato in Sicilia con la famiglia, superati grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. L’uomo aveva smarrito la sua valigia in aeroporto a Fontanarossa. Dentro non c’erano solo vestiti e denaro, ma anche i farmaci indispensabili per la sua salute.

Gli agenti della Polizia di Frontiera, durante i controlli, hanno notato il bagaglio incustodito e dopo alcuni rapidi accertamenti sono riusciti a rintracciare il proprietario ancora all’interno dello scalo. La consegna è avvenuta in pochi minuti: per fortuna non mancava nulla.