CAMPOFRANCO. “Siciliacque comunica che il manganese in uscita dal potabilizzatore Fanaco è sceso a 15 µg/L, ben sotto il limite di legge, grazie agli interventi avviati sull’invaso. Oggi l’ASP sta prelevando campioni anche a Campofranco. Se i risultati confermeranno che l’acqua è tornata conforme, il Sindaco revocherà l’ordinanza. Fino ad allora il divieto resta in vigore: l’acqua del rubinetto non va usata per bere e cucinare, nemmeno bollita”.

Lo ha comunicato il sindaco Rosario Nuara che ha anche ribadito che provvederà ad aggiornare la cittadinanza non appena arriveranno gli esiti delle analisi.