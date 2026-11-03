Serradifalco. Antonino Morreale è il nuovo presidente del Circolo Auser

SERRADIFALCO. A Serradifalco, dopo le dimissioni per motivi familiari di Santo Cavalli presidente del circolo AUSER, è stata convocata l’assemblea dei soci per eleggere il nuovo presidente. Il presidente provinciale Salvatore Pelonero ha proposto a presidente Antonino Morreale che è stato votato ad unanimità.

Inoltre sono stati eletti nella presidenza Mariella Bruccoleri e Paolo Miraglia, mentre il direttivo è composto da Nino Morreale, Mariella Bruccoleri, Santo Cavalli, Benedetto Nuccio, Enza Guarneri, Giovanni Pera e Paolo Miraglia.

Il presidente Salvatore Pelonero ha ringraziato Santo Cavalli per il lavoro svolto e augura buon lavoro al nuovo presidente e a tutto il direttivo, dichiarando che l’Auser provinciale è sempre disponibile per una proficua collaborazione.