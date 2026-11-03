Musica: Elisa, a 8 anni sono stata abusata, ne parlo per aiutare altre donne

“Da piccola ho subito una violenza sessuale”. Lo racconta la cantante Elisa, in un’intervista di Walter Veltroni al Corriere della Sera. “Avevo otto anni. Non piccola abbastanza da poterlo dimenticare, ammesso sia mai possibile. Il tipo di esperienza umana che segna la vita di chi ha vissuto la violazione del corpo è qualcosa di molto difficile da nominare. Mi ha segnata per sempre”.

La cantante spiega di aver atteso molti anni prima di parlarne: “Io vorrei che nessuno aspettasse a parlarne, io ho atteso molti anni prima di confessarlo a mia mamma e sono dovuta arrivare a 48 anni per cercare l’aiuto di un terapeuta. Il dolore si deve nominare per processarlo. Una persona violentata non ha mai nessuna colpa. Il senso di colpa è proprio il motivo per cui oggi ho deciso di parlarne. Voglio cercare di essere utile alle tante ragazze e donne, e ai tanti ragazzi, che hanno subito la violenza sessuale. È una missione collettiva, liberarsi da questo assurdo, straziante, senso di colpa per una violenza subita. Lo faccio con il mio lavoro, con queste parole, sostenendo il movimento di donne di ‘Una, nessuna centomila’ che ho contribuito a fondare”, aggiunge