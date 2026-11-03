Caltanissetta. L’8 novembre incontro dedicato al progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante” per nuove prospettive di valorizzazione del territorio

CALTANISSETTA. Domenica 8 novembre 2026, alle ore 9:30, presso il Centro Culturale Polivalente Michele Abbate, in Via Salvatore Averna, 234, si terrà un importante incontro dedicato al progetto «Comune Amico del Turismo Itinerante», promosso dall’Unione Club Amici, federazione nazionale che riunisce club e associazioni di appassionati del turismo all’aria aperta. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni e operatori del settore per avviare il percorso finalizzato all’adesione di Caltanissetta al circuito nazionale dei Comuni che scelgono di investire nell’accoglienza dei turisti itineranti e dei viaggiatori in camper.

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire una cultura dell’accoglienza, promuovere servizi dedicati ai veicoli ricreazionali e valorizzare le potenzialità turistiche dei territori, generando nuove opportunità anche per le attività commerciali, le strutture ricettive e gli operatori locali. All’incontro interverranno:

Walter Tesauro, Sindaco di Caltanissetta;

Stefano Censini, Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici;

Delfino La Ferla, Presidente Area Sicilia dell’Unione Club Amici;

Remigio Calderaro, Presidente Area Sud dell’Unione Club Amici.

L’incontro sarà un momento di approfondimento sul ruolo che il turismo itinerante può assumere nello sviluppo delle destinazioni locali. Un settore che consente di destagionalizzare i flussi turistici, favorire la scoperta dei piccoli centri e portare visitatori anche al di fuori dei tradizionali periodi di vacanza. Caltanissetta, grazie alla sua posizione strategica nel cuore della Sicilia e al suo patrimonio storico, culturale, artistico ed enogastronomico, può candidarsi a diventare un punto di riferimento per chi sceglie di scoprire l’isola viaggiando in libertà. L’ambizione è quella di costruire una rete di accoglienza capace di coinvolgere non soltanto le istituzioni, ma anche Pro Loco, associazioni, attività commerciali, strutture ricettive e tutti gli operatori interessati alla crescita turistica del territorio.

Il turismo itinerante non è soltanto un modo di viaggiare: è un’opportunità concreta per far conoscere i territori, sostenere le economie locali e promuovere una Sicilia accogliente durante tutto l’anno. L’invito a partecipare è rivolto alla cittadinanza, alle associazioni, agli operatori turistici, agli organi di informazione e a tutti coloro che desiderano contribuire alla valorizzazione di Caltanissetta e del suo territorio.