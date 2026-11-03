Caltanissetta. L’Asp smentisce presunto stop alle operazioni programmate all’Ospedale Sant’Elia: “L’attività operatoria elettiva non ha subito alcuna interruzione e prosegue regolarmente”

CALTANISSETTA. Sta facendo discutere non poco la notizia secondo cui all’Ospedale Sant’Elia sarebbero state bloccate lee operazioni già programmate. In queste ore il Pd ha prodotto un’interrogazione all’Ars. Tuttavia, in una nota, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta smentisce categoricamente le notizie diffuse a mezzo stampa relative a un presunto «stop alle operazioni programmate» presso l’Ospedale Sant’Elia.

Nella nota si legge: “La Direzione Aziendale ed il Dipartimento di Emergenza – Urgenza dell’ASP intendono rassicurare la cittadinanza precisando che l’attività operatoria elettiva non ha subito alcuna interruzione e prosegue regolarmente. Allo stesso modo, gli interventi chirurgici in urgenza ed emergenza continuano a essere pienamente garantiti senza alcuna flessione nei servizi. La Direzione ha inoltre intrapreso già da giorni azioni concrete per potenziare l’organico del personale medico. In particolare, in data 1° novembre hanno preso servizio due nuovi anestesisti attinti dallo scorrimento della graduatoria del concorso espletato a maggio dello scorso anno, e a partire dal 1° dicembre prenderanno servizio ulteriori due anestesisti”.

Infine la Direzione Strategica ha inteso evidenziare come “tali notizie abbiano generato un immotivato stato di allarme tra la popolazione. Per questo motivo, l’ASP si riserva di adire le vie legali in tutte le sedi opportune a tutela della propria immagine e della serenità dei cittadini”.