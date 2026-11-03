Caltanissetta. Il 6 e 7 novembre il dott. Luigi Scarnato propone le “Giornate di Cuore Chiaro Aps” dal titolo “C’era una volta il Cuore….l’arte di fare il Medico”

CALTANISSETTA. La medicina di un tempo era basata per lo più sul dialogo medico paziente, sull’ascolto e sull’ osservazione visiva di segni e fenomeni che il malato mostrava e che spesso arricchiva con l’uso delle mani, delle orecchie e della vista. Questo era il modo di fare diagnosi ancor prima di fare terapia, che peraltro si avvaleva spesso di rimedi naturali (erbe officinali) senza l’evidenza scientifica dei grandi trials come si direbbe oggi.

E’ questo lo spirito che ha guidato il Dott. Luigi Scarnato, cardiologo libero professionista di Caltanissetta a realizzare l’ennesima edizione di “GIORNATE DI CUORE CHIARO APS” dal titolo “C’ERA UNA VOLTA IL CUORE, L’ ARTE DI FARE IL MEDICO” dove si vuole riproporre le grandi metodiche purtroppo spesso dimenticate, tra queste la semeiotica cardiovascolare, l’arte cioè di visitare il malato, per passare alle tecniche strumentali più complesse a partire dall’elettrocardiogramma e l’ecocardiogramma sino ad arrivare al cataterismo cardiaco, la TAC e la RMN.

Si affronteranno grandi temi: la prevenzione per essere longevi, l’ obesità, le cardiomiopatie con lo scompenso cardiaco e la morte improvvisa, la cardiopatia ischemica, le aritmie e infine le tecniche interventistiche per curare le valvole cardiache e le anomalie strutturali del cuore senza aprire il torace. Verranno trattati anche temi filosofici e teologici come la medicina greca di Alcmeone, il giuramento di Ippocrate sul piano teologico, il futuro del cuore scritto nel nostro DNA.

Esperti siciliani di alto livello, ma anche provenienti da fuori Sicilia, si incontreranno all’Auditorium del Seminario Vescovile di Caltanissetta con un format inusuale che ricalcherà i talk televisivi guidati da un anchorman, che consentirà un scambio trasversale di esperienze tra tutti i componenti del panel e il pubblico. L’evento si svolgerà il 6 e 7 Novembre 2026, con inizio alle ore 15,00 e sarà curato dalla FULLCONGRESS.