Vallelunga. Previsto contributo a fondo perduto del 20% per le spese sostenute da imprese agricole per acquisto di carburante: istanze entro il 20 novembre

VALLELUNGA. L’amministrazione comunale, per il tramite della sindaca Rosa Izzo, ha reso noto che è previsto un contributo a fondo perduto del 20% per le spese sostenute dalle imprese agricole per l’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026.

Le domande vanno fatte entro il 20 novembre 2026, tramite il portale SIAN o i Centri di Assistenza Agricola (CAA). L’amministrazione comunale ha invitato pertanto gli agricoltori interessati a informarsi e a presentare domanda entro la scadenza prevista in modo da poter usufruire del contributo a fondo perduto che è stato previsto.