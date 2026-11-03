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Caltanissetta. Equipaggio della sezione volanti della Polizia di Stato ospite del nido d’infanzia comunale Santa Petronilla

Redazione 1

Caltanissetta. Equipaggio della sezione volanti della Polizia di Stato ospite del nido d’infanzia comunale Santa Petronilla

Mar, 03/11/2026 - 22:16

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CALTANISSETTA. Un equipaggio della sezione volanti della Polizia di Stato è stato ospite del nido d’infanzia comunale Santa Petronilla. I bambini, accompagnati dagli educatori della struttura, hanno consegnato ai poliziotti un pensiero di ringraziamento quale gesto di riconoscenza per il servizio svolto quotidianamente a tutela della sicurezza della nostra comunità.

La presenza della Polizia di Stato a scuola ha rappresentato ancora una volta un momento importante per la crescita e l’educazione civica dei bambini.

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