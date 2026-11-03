Premio Dusmet a Catania, Tamajo: “L’IA ha valore quando migliora la vita delle persone”

“L’innovazione non può essere misurata soltanto attraverso la capacità di produrre nuove tecnologie. Il suo valore si riconosce soprattutto quando riesce a rispondere a bisogni reali, a ridurre le disuguaglianze e a migliorare la qualità della vita delle persone. È questa la direzione nella quale dobbiamo accompagnare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando i risultati della seconda edizione del Premio Dusmet, promosso dalla Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet e dedicato quest’anno alle Life Science e all’Intelligenza Artificiale. La cerimonia di premiazione si è svolta alle Ciminiere di Catania. Il riconoscimento principale è stato assegnato a Nikestea 5.0 ETS, con Predictive Care, un sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per individuare precocemente situazioni di rischio nelle persone con difficoltà cognitive e motorie, prevenire cadute e crisi e supportare familiari e caregiver. Nel corso della manifestazione sono stati inoltre valorizzati progetti dedicati all’autonomia delle persone con disabilità, alla riabilitazione domiciliare, all’accessibilità dei servizi sanitari e all’impiego responsabile dell’intelligenza artificiale. “La Sicilia deve essere un luogo nel quale ricerca, impresa e innovazione sociale riescano a incontrarsi. Non basta sviluppare nuove applicazioni: occorre creare le condizioni perché le idee possano diventare servizi accessibili, attività imprenditoriali e opportunità di lavoro qualificato. Iniziative come il Premio Dusmet richiamano l’attenzione su una questione fondamentale: la tecnologia deve rimanere uno strumento al servizio dell’uomo, soprattutto quando si confronta con la fragilità, la malattia e la disabilità”, sottolinea Tamajo, che aggiunge: “Come assessorato alle Attività produttive guardiamo con attenzione a queste esperienze, perché il trasferimento dell’innovazione dalla ricerca alla vita quotidiana rappresenta una delle sfide più importanti per il nostro sistema produttivo. La capacità di un territorio di innovare si misura anche da quanto riesce a non lasciare indietro nessuno”. (ITALPRESS).