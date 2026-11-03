Agrigento, l’ex sindaco Miccichè: “Sono sereno, mai commesso illeciti”

“Sono sereno perché so di non aver mai commesso illeciti penali in vita mia”. Così a LaPresse l’ex sindaco di Agrigento Franco Miccichè, indagato per corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente nell’inchiesta della Procura agrigentina sugli affidamenti diretti per le luminarie natalizie e alcuni interventi al parcheggio multipiano della città. “Gli inquirenti stanno effettuando delle legittime attività esplorative su una vicenda di cui non conosco i dettagli. Non appena sarò messo nelle condizioni di conoscere più dettagliatamente le ipotesi per cui si procede, non esiterò un solo istante ad offrire il mio contributo conoscitivo alle indagini. Confido che ciò accadrà nel più breve tempo possibile”, ha aggiunto Miccichè. L’indagine, avviata dopo un esposto, punta a fare luce su presunte irregolarità nelle procedure di affidamento adottate tra dicembre 2024 e febbraio 2026. Nel mirino degli inquirenti sono finite le assegnazioni di lavori e servizi legati alle luminarie natalizie e alcuni interventi nel parcheggio multipiano di Agrigento.