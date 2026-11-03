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A Gela approvato dal Ministero il Bilancio stabilmente riequilibrato: passo avanti per il risanamento finanziario del Comune

Redazione 1

A Gela approvato dal Ministero il Bilancio stabilmente riequilibrato: passo avanti per il risanamento finanziario del Comune

Mar, 03/11/2026 - 21:52

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Un passaggio fondamentale nel percorso di risanamento finanziario del Comune di Gela. Il Ministero dell’Interno ha comunicato il parere favorevole della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2022/2024, presentata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Terenziano Di Stefano (nella foto).

La decisione è stata assunta nella seduta del 29 ottobre 2026 e notificata ufficialmente al Comune nella giornata di oggi. Si tratta di un primo passo importante verso l’uscita graduale dal dissesto finanziario, che rappresenta una delle sfide più impegnative per la città e per la sua amministrazione. Un risultato significativo che apre una nuova fase per il risanamento dei conti pubblici e per il futuro finanziario dell’ente.

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