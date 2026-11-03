Bompensiere. Anomalie nella colorazione dell’acqua, il Sindaco: “Riconducibili ad un incremento del parametro di manganese nell’acqua grezza in ingresso al Fanaco

BOMPENSIERE. Il sindaco Salvatore Virciglio ha reso noto che, a seguito delle segnalazioni da parte del Comune, è pervenuto un riscontro da Siciliacque in merito alle anomalie riscontrate nella colorazione dell’acqua. Secondo quanto comunicato, il fenomeno è riconducibile a un incremento del parametro manganese nell’acqua grezza in ingresso all’impianto di potabilizzazione Fanaco.

Siciliacque ha già avviato specifici interventi sul processo di trattamento e un monitoraggio continuo per riportare il parametro entro i valori previsti. Il sindaco Virciglio ha rassicurato: “Continueremo a seguire attentamente la situazione, mantenendo costanti interlocuzioni con gli enti competenti e informando tempestivamente la cittadinanza sugli ulteriori sviluppi”.