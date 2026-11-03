Mazzarino. Continua la crescita di Sud Chiama Nord in provincia di Caltanissetta: il sindaco uscente Mimmo Faraci, alcuni assessori ed ex consigliere annunciano adesione

Continua la crescita di Sud Chiama Nord in provincia di Caltanissetta, grazie all’ instancabile lavoro dei dirigenti locali e regionali.

Un nuovo e significativo ingresso si registra a Mazzarino nelle file di Sud Chiama Nord il movimento politico fondato dall’ On. Cateno De Luca attuale Sindaco di Taormina, dalla Presidente Nazionale On Laura Castelli, dal Segretario Regionale On Danilo Lo Giudice e coordinato in provincia di Caltanissetta da Angelo Bellina responsabile regionale organizzazione del partito.

Il Sindaco uscente di Mazzarino Mimmo Faraci , gli assessori uscenti Roberto Gagliano e Aurelio Bilardo, ed Enzo Stuppia già assessore della precedente amministrazione comunale e l’ ex consigliere comunale Salvatore Privitello insieme ad altri amici e sostenitori , Liborio Ghianda, Angela Alfieri, Paolo Bascetta, Antonio Barresi, Filippo Neri, Giuseppe Butera, Lillo La Piana e Luigi La Placa che condividono il medesimo percorso politico, annunciano la loro adesione a Sud Chiama Nord.

Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza nel panorama politico locale e provinciale, che vede l’ ingresso in Sud Chiama Nord di un gruppo di amministratori ed esponenti politici che hanno ricoperto ruoli di responsabilità nella guida della città di Mazzarino e che portano con sé un patrimonio di esperienza amministrativa ,conoscenza del territorio e relazioni consolidate con la comunità.

Un’ adesione che va ben oltre il semplice ingresso di nuovi iscritti e che rappresenta un significativo rafforzamento politico e organizzativo del movimento nel territorio Nisseno, inserendosi nel più ampio processo di radicamento che Sud Chiama Nord sta portando avanti in Sicilia e in tutta Italia.

In questo percorso assume particolare importanza l’ attività del coordinatore provinciale di Sud Chiama Nord Angelo Bellina , impegnato nel consolidamento della struttura territoriale del movimento e nel coinvolgimento di amministratori locali rappresentanti delle istituzioni e realtà civiche che intendono condividere il progetto politico di Cateno De Luca.

L’ ingresso del gruppo politico Mazzarinese si inserisce dunque in un quadro di progressiva crescita del movimento nella provincia di Caltanissetta, dove Sud Chiama Nord sta ampliando la propria presenza attraverso nuove adesioni e iniziative di organizzazione territoriale.

La scelta di Mimmo Faraci e degli altri esponenti politici assume un significato ancora più importante alla luce delle prossime scadenze elettorali del 2027 ,che vedranno la Sicilia interessata da una stagione di appuntamenti elettorali come le regionali, le politiche e le amministrative tra queste anche Mazzarino, con il compito di organizzare e strutturare il partito in vista delle scadenze elettorali.

La nostra adesione a Sud Chiama Nord — dichiarano Mimmo Faraci, Roberto Gagliano, Aurelio Bilardo , Enzo Stuppia, Salvatore Privitello e tutti gli aderenti — nasce da una scelta politica convinta , maturata attraverso un percorso di riflessione e confronto , abbiamo individuato nel movimento guidato da Cateno De Luca un progetto nel quale riconosciamo la centralità dei territori, l’ autonomia delle scelte e la concretezza dell’ azione amministrativa.

Condividiamo l’ idea di una politica che sappia ascoltare le comunità, affrontare problemi e assumersi la responsabilità delle decisioni. Mettiamo a disposizione di questo progetto la nostra esperienza, il nostro impegno e la volontà di continuare a lavorare per Mazzarino e per l’ intero territorio.

Una scelta dove riconosciamo le qualità umane e la grande capacità politica di Cateno De Luca che ha dimostrato di saper amministrare i comuni nei quali è stato Sindaco.

Un esempio da seguire e sostenere per l’ ottimo lavoro che sta svolgendo assieme alla Presidente Nazionale On.Laura Castelli, al Segretario Regionale On. Danilo Lo Giudice e per la stima e l’ amicizia che ci lega ad Angelo Bellina.

Siamo molto soddisfatti — dichiarano Cateno De Luca, Laura Castelli, Danilo Lo Giudice e Angelo Bellina — per l’ adesione di Mimmo Faraci, Roberto Gagliano, Aurelio Bilardo , Enzo Stuppia, Salvatore Privitello, Liborio Ghianda, Angela Alfieri, Paola Bascetta, Antinio Barresi , Filippo Neri , Lillo La Piana e Luigi La Placa che accogliamo a braccia aperte nella nostra famiglia di Sud Chiama Nord, che con il loro entusiasmo,l’ esperienza politica e la capacità di coinvolgimendo sarà molto utile per la crescita del partito non solo a Mazzarino ma in tutto il territorio provinciale.