Nuovo corso per la mobilità. Adornetto: “Dopo 17 anni di proroghe, affidato per il periodo 2027-2036 il servizio di trasporto urbano”

CALTANISSETTA. La città di Caltanissetta compie un passo decisivo verso la modernizzazione dei propri servizi essenziali, chiudendo definitivamente una stagione di precarietà burocratica nel settore dei trasporti che durava da ben diciassette anni. L’Amministrazione Tesauro ha formalizzato la proposta di aggiudicazione della concessione del Trasporto Pubblico Locale urbano per una durata complessiva di nove anni, con un orizzonte temporalmente strategico che coprirà il periodo dal 2027 al 2036.

Superando il sistema delle continue proroghe del vecchio contratto originario risalente al 2007, l’Ente ha condotto a termine una procedura aperta telematica di evidenza pubblica e carattere europeo. La Commissione giudicatrice ha decretato la proposta di affidamento a favore dell’operatore TiemmeS.r.l.s., che ha ottenuto un punteggio complessivo di 81,50/100, presentando un’offerta contrattuale complessiva di 9.328.891,61 euro oltre IVA, giudicata congrua, valida e ampiamente conveniente per le casse comunali.

L’operazione riflette una precisa e ferma volontà del governo cittadino, fermamente intenzionato a trasformare la gestione dei servizi in concessione introducendo i principi della massima trasparenza, della legalità e della piena evidenza pubblica in ogni singolo atto amministrativo. L’Assessorato comunale alla Mobilità, guidato dall’ingegnere Calogero Adornetto, ha impresso una decisa accelerazione in questa direzione, promuovendo un radicale cambio di metodo basato sulla programmazione e sul rigetto di ogni forma di gestione provvisoria. Sotto la regia strategica dell’Assessore Adornetto, l’iter ha visto un fondamentale coordinamento nel tempo dei settori tecnici dell’Ente, a partire dai primi studi di ottimizzazione legati alla programmazione di Agenda Urbana predisposti dall’allora dirigente della Direzione III, l’ingegnere Giuseppe Dell’Utri, in stretta sinergia con la ditta Sintagma per lo sviluppo del Piano Economico Finanziario preliminare. La complessa transizione è stata successivamente presidiata con rigore dal dirigente della Direzione II, l’ingegnere Giuseppe Tomasella, in qualità di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, consentendo infine al nuovo dirigente della Direzione III, l’architetto Alberto Di Mare, di completare i lavori della Commissione in totale trasparenza contabile.

I risvolti pratici di questo cambio di marcia amministrativo si tradurranno, sin dall’avvio del nuovo ciclo nel 2027, in un servizio radicalmente più accurato, capillare e tecnologicamente avanzato per l’utenza nissena, abbinato a un netto efficientamento della spesa pubblica. L’offerta tecnica migliorativa presentata dal concessionario prevede infatti che la copertura e il potenziamento dei servizi di collegamento verso il Cimitero comunale e il Mercatino settimanale siano interamente integrati nel piano industriale dell’operatore. Questo passaggio fondamentale libererà il bilancio comunale dai relativi oneri finanziari storici, determinando un immediato e sensibile risparmio per le casse municipali. Il gestore si farà inoltre carico del piano straordinario di verifica, riqualificazione e installazione di nuove pensiline di fermata e dell’istituzione di nuove corse per connettere in modo ottimale i quartieri.

La flotta, valorizzata dai cinque bus ecologici ed elettrici già di proprietà comunale, disporrà di sistemi intelligenti di bordo, tra cui bigliettazione telematica, videosorveglianza, contapasseggeri e monitoraggio della flotta in tempo reale (AVM), permettendo ai cittadini di verificare l’esatto orario dei bus direttamente dalle nuove paline informative elettroniche. L’Amministrazione esprime profonda soddisfazione per la blindatura dei livelli occupazionali ottenuta attraverso la clausola sociale di salvaguardia dei posti di lavoro. Si tratta di una misura che questa Amministrazione ha voluto inserire nel bando con estrema fermezza e determinazione, imponendola come vincolo imprescindibile affinché, a prescindere da quale fosse la ditta aggiudicataria della concessione, nessun posto di lavoro venisse perso e venisse garantito il futuro di tutti i ventinove lavoratori storici del comparto nisseno.

“Questo risultato dimostra come la trasparenza amministrativa non debba essere considerata un semplice slogan, ma un metodo di buon governo quotidiano che richiede pianificazione e il lavoro silenzioso degli uffici nell’esclusivo interesse della collettività”, dichiara l’assessore alla Mobilità, Ing. Calogero Adornetto.

“Scegliendo la strada della gara a evidenza pubblica europea per nove anni diamo stabilità industriale al servizio e applichiamo una trasparenza totale a contratti che per quasi un ventennio sono andati avanti di proroga in proroga. Ma la nostra priorità assoluta è stata la tutela sociale: abbiamo preteso e inserito una clausola di salvaguardia rigidissima, perché la tutela delle famiglie e dei lavoratori storici non poteva essere messa in discussione da nessun cambio di gestione. La vera vittoria per Caltanissetta – continua l’assessore Adornetto – è aver strutturato un servizio decisamente più accurato, tecnologico e moderno per il decennio 2027-2036, salvaguardando ogni singolo impiego e riuscendo contemporaneamente a generare un risparmio strutturale per il bilancio comunale sulle tratte del mercatino e del cimitero. È un traguardo tecnico e amministrativo di altissimo profilo, che fissa un nuovo standard di legalità e gestione limpida delle risorse pubbliche”.