Sutera. Domenica 8 novembre cerimonia di commemorazione delle Forze Armate e dei Caduti in guerra

SUTERA. Si svolgerà domenica 8 novembre 2026 la cerimonia di commemorazione delle forze armate e dei caduti in guerra. L’Amministrazione Comunale, in questa occasione, ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare alla commemorazione delle forze armate e dei caduti in guerra.

Il programma prevede il raduno dei partecipanti alle 10,30, dopo di che, gli stessi, in corteo, si recheranno presso la Chiesa Madonna del Carmelo dove si svolgerà la santa messa in ricordo. Al termine della Santa Messa è poi prevista la deposizione di una corona di alloro nel Monumento dei Caduti.