Villalba. Il 4 novembre cerimonia commemorativa per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

VILLALBA. Le autorità civili, militari e religiose, gli alunni e gli insegnanti della scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Villalba parteciperanno alla cerimonia commemorativa per rinnovare i valori della memoria, della pace e dell’unità nazionale.

Il programma prevede:

• Ore 10:45- Raduno e partenza del corteo dal plesso scolastico G. Garibaldi verso il Palazzo Municipale

• A seguire – Deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti sulla lapide commemorativa.

• In conclusione – Breve momento di riflessione e interventi istituzionali condivisi con gli alunni della scuola.