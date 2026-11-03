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Caltanissetta. In occasione del 4 novembre esposte le divise della Polizia di Stato nel negozio di abbigliamento “Michele Gruttadauria”

Redazione 1

Caltanissetta. In occasione del 4 novembre esposte le divise della Polizia di Stato nel negozio di abbigliamento “Michele Gruttadauria”

Mar, 03/11/2026 - 22:05

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CALTANISSETTA. Come di consueto, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che sarà celebrata il 4 novembre, i commercianti nisseni si sono proposti di ospitare nelle vetrine dei loro negozi le uniformi delle Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato.

La Polizia di Stato ha esposto le uniformi ordinaria con mantello, a sinistra, e operativa, a destra, utilizzata dalla specialità della Polizia Stradale: anche quest’anno la Polizia è ospite del negozio di abbigliamento di Corso Vittorio Emanuele “Michele Gruttadauria” al quale è andato il più sincero ringraziamento da parte della Polizia di Stato per il gesto lodevole posto in essere.

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