Caltanissetta. In occasione del 4 novembre esposte le divise della Polizia di Stato nel negozio di abbigliamento “Michele Gruttadauria”

CALTANISSETTA. Come di consueto, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che sarà celebrata il 4 novembre, i commercianti nisseni si sono proposti di ospitare nelle vetrine dei loro negozi le uniformi delle Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato.

La Polizia di Stato ha esposto le uniformi ordinaria con mantello, a sinistra, e operativa, a destra, utilizzata dalla specialità della Polizia Stradale: anche quest’anno la Polizia è ospite del negozio di abbigliamento di Corso Vittorio Emanuele “Michele Gruttadauria” al quale è andato il più sincero ringraziamento da parte della Polizia di Stato per il gesto lodevole posto in essere.