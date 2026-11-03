Caltanissetta. Si stanno svolgendo in Questura i corsi di primo soccorso per il personale della Polizia di Stato

CALTANISSETTA. Si stanno svolgendo in Questura, a cura dell’Ufficio Sanitario provinciale, corsi di primo soccorso per il personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di controllo del territorio. I corsi sono fondamentali perché permettono a chiunque di intervenire nei primi minuti critici dopo un malore o un incidente, facendo spesso la differenza tra la vita e la morte in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Nell’ambito dei corsi, il personale di Polizia partecipante acquisirà le competenze, le conoscenze e le capacità di primo soccorso necessarie per intervenire nel caso in cui ce ne sia l’effettivo bisogno.