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Sutera. Finanziati interventi di riqualificazione e sicurezza del Museo Etnoantropologico

Redazione 1

Sutera. Finanziati interventi di riqualificazione e sicurezza del Museo Etnoantropologico

Mar, 03/11/2026 - 23:07

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SUTERA. Un’altra bella notizia per la comunità suterese: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salamone ha ottenuto un finanziamento regionale per la riqualificazione e la sicurezza del museo etnoantropologico di 50 mila euro.

Si tratta di una notizia certamente significativa in quanto il Museo etnoantropologico è uno dei fiori all’occhiello del Borgo suterese e il fatto che lo stesso museo potrà essere oggetto di interventi di riqualificazione e sicurezza, non potrà che dare ulteriore spessore e funzionalità ad una struttura tra le più apprezzate del Comune suterese.

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