Sutera. Finanziati interventi di riqualificazione e sicurezza del Museo Etnoantropologico

SUTERA. Un’altra bella notizia per la comunità suterese: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salamone ha ottenuto un finanziamento regionale per la riqualificazione e la sicurezza del museo etnoantropologico di 50 mila euro.

Si tratta di una notizia certamente significativa in quanto il Museo etnoantropologico è uno dei fiori all’occhiello del Borgo suterese e il fatto che lo stesso museo potrà essere oggetto di interventi di riqualificazione e sicurezza, non potrà che dare ulteriore spessore e funzionalità ad una struttura tra le più apprezzate del Comune suterese.