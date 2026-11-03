Caltanissetta, tragica scomparsa di Filippo Ambra: il cordoglio dell’Amministrazione Comunale



Il Sindaco Walter Tesauro e l’intera Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Filippo Ambra, il nisseno di 57 anni che ha perso la vita durante un’uscita in bicicletta.

Una morte improvvisa e drammatica che ha profondamente colpito la nostra comunità e che lascia un dolore immenso nei familiari e in quanti gli hanno voluto bene.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale desiderano manifestare la propria sincera vicinanza al Presidente del Comitato di Quartiere San Luca, Nello Ambra, e a tutta la sua famiglia, colpiti da una perdita tanto dolorosa quanto inaspettata.

«Ci sono notizie che lasciano senza parole e tragedie che ricordano, con una durezza difficile da accettare, quanto la vita possa essere imprevedibile. La scomparsa di Filippo è un dolore che colpisce non soltanto i suoi affetti più cari, ma anche una comunità che oggi si stringe attorno alla sua famiglia. A Nello Ambra, che conosciamo per il suo impegno al servizio del quartiere San Luca, e a tutti i suoi familiari desideriamo far arrivare il nostro abbraccio più sincero. In questo momento così difficile, vogliamo che sappiano di non essere soli: Caltanissetta partecipa al loro dolore e si unisce al loro silenzio, con rispetto, affetto e commozione».

L’Amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia Ambra, rinnovando a Nello, ai suoi familiari e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Filippo i sentimenti della più sincera partecipazione al lutto.