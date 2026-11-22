“Torniamo da una trasferta lunga e impegnativa con un punto prezioso per il nostro cammino, conquistato contro una formazione attrezzata e ai vertici della classifica. Resta la consapevolezza di aver disputato una gara importante, nella quale avremmo meritato qualcosa in più, anche alla luce di alcuni episodi arbitrali che hanno lasciato più di qualche perplessità”. Questo il commento dell’amministratore unico della Nissa Antonio Marrone al termine della sfida che la Nissa ha pareggiato 0-0 con l’Asd Digiesse PraiaTortora.

“Un plauso sincero – ha aggiunto Marrone – va al mister, a tutto lo staff tecnico e soprattutto ai ragazzi, che oggi hanno lottato su ogni singolo pallone, dimostrando carattere, attaccamento alla maglia e una straordinaria voglia di dare tutto per questi colori. Un applauso altrettanto speciale va ai nostri tifosi, che hanno affrontato una trasferta lunga e faticosa pur di essere al nostro fianco. La loro passione e il loro sostegno rappresentano una forza insostituibile”.

Valutando la prestazione ha parlato di “Punto, meritatissimo che vogliamo dedicare interamente al nostro main sponsor Osmosi S.p.A, il cui proprietario è il nostro amatissimo Luca Giovannone. Luca è il più grande punto di riferimento della nostra società, una presenza fondamentale e insostituibile, il cuore di un progetto che porta avanti con amore, sacrificio e una passione senza eguali per questi colori. Continuiamo il nostro percorso con umiltà, determinazione e la consapevolezza che prestazioni come quella di oggi ci avvicinano al nostro obiettivo di una salvezza tranquilla. Questa squadra – ha concluso – merita fiducia. Questa piazza merita entusiasmo. Insieme, uniti, continueremo a lottare per la nostra NISSA”.