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Seif, Leonardo Maria Del Vecchio: “Ho comprato il 2% del Fatto Quotidiano”

AdnKronos

Seif, Leonardo Maria Del Vecchio: “Ho comprato il 2% del Fatto Quotidiano”

Ven, 06/11/2026 - 15:17

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(Adnkronos) – "Anche io ho comprato il Fatto Quotidiano. Il 2%". Così, accompagnando una foto su X che lo ritrae a bordo di un aereo e con in mano il quotidiano, Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato di aver acquisito una quota del 2% della Società editoriale Il Fatto (Seif). Negli scorsi giorni Del Vecchio aveva dovuto incassare il no dei soci fondatori del Fatto alla sua intenzione di effettuare un'Opa e una due diligence. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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