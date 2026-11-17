PALERMO (ITALPRESS) – “La Regione Siciliana sosterrà il ricorso che l’Anci Sicilia ha presentato al Tar del Lazio contro i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Saremo al fianco dei Comuni in questa battaglia per modificare la modalità di ripartizione delle risorse che finora ha generato una disparità di trattamento tra gli enti locali siciliani e quelli delle regioni a statuto ordinario, penalizzando l’Isola per centinaia di milioni di euro”. Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, incontrando il presidente dell’Anci Sicilia – Associazione dei Comuni siciliani, Paolo Amenta, e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, insieme con l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino.

La Regione, dopo l’approvazione di una delibera di giunta, presenterà un intervento “ad adiuvandum” nel ricorso che pende al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, competente nei procedimenti contro i provvedimenti di grandi autorità statali e nazionali.

L’Anci contesta allo Stato il criterio di suddivisione delle risorse che in Sicilia continua a basarsi sulla cosiddetta spesa storica, cioè su quanto ciascun Comune ha speso negli anni precedenti, e non come avviene nelle regioni a statuto ordinario dove i fondi sono assegnati in maniera perequativa, cioè in base ai fabbisogni standard per assicurare i servizi e alla capacità fiscale.

Secondo un calcolo dell’associazione, in questo modo i Comuni siciliani perdono ogni anno 200 milioni di euro.

ANCISICILIA “SOSTEGNO REGIONE PASSAGGIO ISTITUZIONALE SIGNIFICATIVO”

Anci Sicilia esprime apprezzamento per la scelta della Regione siciliana di sostenere il ricorso promosso dall’associazione e da 29 Comuni davanti al Tar del Lazio, contro gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. La posizione espressa dal presidente della Regione, Renato Schifani e dall’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, nell’incontro all’Assemblea regionale siciliana, “assume particolare rilievo sul piano istituzionale”. “Il sostegno della Regione rafforza la richiesta dei Comuni siciliani di rivedere criteri che incidono sulla qualità, sulla continuità e sull’accessibilità dei servizi ai cittadini – dicono il presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano -. La scelta della Regione consente a Regione e Comuni di portare avanti una posizione comune nel confronto con il Governo nazionale. Chiediamo criteri di riparto più equi, che tengano conto dei fabbisogni delle comunità e della capacità fiscale dei Comuni. L’obiettivo è ridurre i divari nella qualità dei servizi a cui i cittadini possono accedere nei diversi territori”, concludono i vertici dell’associazione.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

(ITALPRESS).