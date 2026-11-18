(Adnkronos) – Due cacciatori sono morti questa mattina in un incidente di caccia nei boschi di Quiliano, in provincia di Savona. La dinamica non è ancora chiara, i due, secondo le prime informazioni, sarebbero stati parenti. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri forestali.

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