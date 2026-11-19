(Adnkronos) – Martedì 24 novembre 2026, alle ore 11, presso la Hall S. Giovanni Paolo II del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo Centro Europeo di Miopia, una struttura altamente specializzata dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce, al trattamento e alla ricerca scientifica su uno dei difetti visivi più diffusi a livello globale e in costante crescita, soprattutto tra i più giovani. Nel mondo interessa già miliardi di persone e, secondo le proiezioni, entro il 2050 potrebbe riguardare quasi metà della popolazione mondiale, cioè 4,7 miliardi di individui. In Italia si stimano circa 15 milioni di adulti miopi, ai quali si aggiungono oltre un milione e mezzo di bambini e adolescenti. I lavori inizieranno alle ore 11:00 con i saluti istituzionali di Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'Istituto G. Toniolo di Studi Superiori. Interverrà Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. A seguire, alle ore 11.20, si entrerà nel vivo della mattinata con la sessione dal titolo "Perché un Centro Europeo di Miopia". Interverranno Daniele Piacentini, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Marcello Fiori, direttore generale Inail, e Stanislao Rizzo, direttore del Centro Europeo di Miopia del Policlinico Gemelli. L'incontro proseguirà alle ore 11.45 con un approfondimento su "Ricerca e formazione". A delineare le prospettive scientifiche e accademiche del Centro saranno Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, e Alessandro Sgambato, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

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