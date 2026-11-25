SAN CATALDO – La scuola incontra il territorio per lanciare un forte messaggio contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, le studentesse del Corso Serale Socio Sanitario dell’Istituto “Galileo – Di Rocco” sono state protagoniste di una significativa iniziativa di sensibilizzazione presso il centro commerciale “Il Casale” di San Cataldo.

Le studentesse, guidate dalla professoressa Tiziana Maria Difrancesco, hanno portato il loro messaggio di impegno civile e sociale al di fuori delle aule scolastiche, grazie alla disponibilità del direttore del centro commerciale, Pietro Di Maria.

A partire dalle 17.30, ha preso vita un intenso ed emozionante pomeriggio durante il quale arte, musica e parole sono diventate strumenti di riflessione e sensibilizzazione. Flash mob, canti, testimonianze e poesie hanno scandito i diversi momenti dell’iniziativa, richiamando l’attenzione sull’importanza del rispetto, della dignità e del contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Particolarmente significativo il momento conclusivo, con l’esecuzione del brano inedito “Non chiamarlo amore”, scritto e interpretato dal professor Cigna, accompagnato dal coro delle stesse studentesse e dalla professoressa Marilena Zerilli al pianoforte.

Un’iniziativa che ha ribadito il fondamentale ruolo educativo della scuola, capace di dialogare con il territorio e di coinvolgere la comunità su tematiche di grande rilevanza sociale.

Un messaggio forte e inequivocabile: la violenza non è mai amore. Un impegno che non può esaurirsi nella ricorrenza del 25 novembre, ma che deve tradursi quotidianamente in una cultura del rispetto e della parità.