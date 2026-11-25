L’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Francesca Garigliano, ha partecipato oggi all’incontro con i sindaci siciliani nell’ambito degli eventi collaterali della 43esima Assemblea nazionale dell’Anci che si sta svolgendo a Verona. Si è trattato di un momento di confronto sui temi che interessano i Comuni, anche in vista della prossima legge di bilancio dello Stato, e di un’occasione per raccogliere istanze, esigenze e proposte direttamente dai primi cittadini.

«Ho voluto testimoniare la vicinanza e l’interesse concreto della Regione Siciliana nei confronti dei Comuni e delle loro amministrazioni – dice l’assessore Garigliano – nella consapevolezza che il dialogo istituzionale con gli amministratori locali è condizione indispensabile per costruire risposte efficaci. Ascoltare per decidere: questo è il metodo che stiamo portando avanti. La Regione deve essere al loro fianco, conoscerne da vicino le difficoltà e valorizzare le proposte che arrivano dai territori. I sindaci rappresentano il primo presidio istituzionale per i cittadini e le loro istanze devono trovare attenzione nei processi decisionali. L’obiettivo è quello di mantenere aperto e costante il confronto. Dobbiamo essere interpreti delle esigenze dei territori anche nelle sedi istituzionali nazionali, affinché le specificità e le necessità della Sicilia possano trovare adeguato riconoscimento nelle scelte del Governo e del Parlamento».