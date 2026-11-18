SAN CATALDO. Verrà presentato domenica 22 novembre alle 17:00, nell’aula multimediale “Ercole Agatino Longo” di Montallegro, il romanzo noir di Salvatore Falzone “Il sale dei morti”, pubblicato da Neri Pozza. Il protagonista è Ernesto Vassallo, medico ortopedico di 49 anni, di ritorno in Sicilia dopo anni di lontananza. Un ritorno, il suo, che si rivela fin da subito come un’esperienza dolorosa e struggente, fatta di continue rivelazioni che hanno a che fare col mistero del tempo e della memoria. Vassallo si muove infatti tra ricordi risvegliati e fantasmi di una vita che non immaginava potessero avere un legame tanto forte con il presente e con il delitto su cui si ritrova a indagare.

Già, perché nella “valle del sale”, chiamata così per via della miniera di sale dismessa, ormai solo un groviglio di ferraglia arrugginita e calce sbrecciata che il sole del tramonto infiamma sul fianco della collina bianca, il medico trova per terra il corpo di Youssef: giovane marocchino, giardiniere e poeta, conosciuto nel centro per immigrati dove Ernesto Vassallo presta servizio come medico. Nel paese dell’entroterra siciliano in cui è ambientata la storia e di cui si conosce solo la prima lettera (T.), la morte di un extracomunitario non è una priorità per nessuno, non per il commissariato, non per la stampa, non per politici e politicanti. Per Vassallo, invece, scoprire la verità sul delitto diventa una questione di sopravvivenza. Comincia così un viaggio all’interno dei misteri che si perdono nelle viscere della miniera e, nello stesso tempo, nei meandri di una comunità dove la verità è sistematicamente rimossa. Ma il noir di Falzone è anche un romanzo esistenziale. Sarà proprio l’omicidio di Youssef a trascinare il protagonista, scapolo irrequieto e disincantato, nella propria profondità proprio mentre prova a risolvere il giallo. “Un giallo sorprendente di atmosfere sciasciane – ha scritto il critico Massimo Onofri -, un innovativo contributo alla storia di un genere letterario sempre più popolare”.

A moderare l’incontro – organizzato dal “Circolo Culturale Giovanni Meli Montallegro APS” – sarà la giornalista Maria Giuseppina Terrasi. Interverranno: Giuseppe Iati, attore, poeta e presidente del Circolo, l’avv. Diego Guadagnino, studioso e scrittore, e Sara Chianetta, soprano e presidente del Centro Studi “Antonio Russello”. La serata sarà arricchita dagli Intermezzi musicali della prof.ssa Fiammetta Bellanca e del trombettista Raimondo Berrafato, e dalle letture a cura di Tania Cutugno, Maria Pia Mulè Gentiluomo, Vera Di Francesco, Antonino Miceli, Francagioia Iacono e Liliana Arrigo. Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile ammirare l’esposizione di modellismo navale realizzata da Alfonso Bonfiglio.